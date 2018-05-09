Объединяя поколения и страны: в Лондоне прошла акция "Бессмертный полк"

ЛОНДОН, 9 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне в Лондоне объединила людей разных поколений и стран. Более двух тысяч человек вышли в День Победы в центр британской столицы, чтобы почтить память своих предков и всех воинов, одержавших победу над фашизмом в 1945 году.

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Акция проходит в Лондоне третий год подряд, собирая всех, кто чувствует свою сопричастность к победе во Второй мировой войне. В колонне, растянувшейся примерно на один километр, можно было увидеть государственные флаги Казахстана, Болгарии, Белоруссии. К акции примкнули граждане Украины, Литвы, Великобритании.

Шествие традиционно началось на Трафальгарской площади, далее "полк" прошел по Уайтхоллу, где расположены правительственные здания Великобритании. Затем колонна проследовала мимо Парламента и остановилась у небольшого сквера около зданий британского парламента.

Время переосмысления



Люди с портретами своих предков-фронтовиков во время шествия пели песни военных лет, читали стихи и выкрикивали "Ура!".

Для многих, кто присоединился к "Бессмертному полку", участие в шествии стало важным с точки зрения переосмысления истории и общего советского прошлого.

Житель Лондона по имени Дэвидас, который родился и вырос в Литве, присоединился к "полку" уже во второй раз и считает, что необходимо помнить общий подвиг советского народа. К сожалению, не все это понимают, отметил он. "Первые годы после распада СССР я ничего не осознавал, но позже понял, что нужно помнить свою историю. Сейчас для меня главное, что мы собираемся все вместе и помним о том, что было до нас, и о подвиге того поколения", — сказал он РИА Новости, добавив, что в следующем году снова примет участие в шествии.

Британия и Россия должны быть друзьями



Среди участников акции были также и британцы. Житель Бирмингема по имени Эш принимает участие в акции второй год подряд. Он сказал, что чтит память о подвиге советского народа, в том числе и потому, что русский солдат спас жизнь его отцу во время войны. "Мой отец всегда говорил, что мы должны быть дружны с русскими, потому что русский солдат спас ему жизнь во время Второй мировой войны в Европе. Поэтому я считаю, что я должен выразить свою солидарность сегодня и мы должны быть друзьями, а не противниками", — сказал собеседник агентства.

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Ветераны и дети



В сквере у Парламента, где завершилось шествие, появилось время для самого главного – общения. Люди рассказывали о своих дедах и отцах на портретах, обменивались воспоминаниями и контактами, делали совместные фотографии, пели песни.

Особое внимание пришедшие уделяли немногочисленным ветеранам, прибывшим на праздник в военной форме, увешенной орденами. Старики рассказывали свои истории детям, которые на несколько минут вдруг становились по-взрослому серьезными.

Жительница Лондона Татьяна пришла на шествие с портретом своего отца Николая Ивановича. "Мне очень нравится. Впервые я увидела, как проходит "Бессмертный полк" в Москве и, конечно, мне тоже хотелось принять участие в таком шествии и почтить память моего отца. На следующий год я обязательно приду сюда со своей дочерью", — поделилась женщина.

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.