Объединяя поколения и страны: в Лондоне прошла акция "Бессмертный полк"

22:0309.05.2018
(обновлено: 22:48 09.05.2018)
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ЛОНДОН, 9 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне в Лондоне объединила людей разных поколений и стран. Более двух тысяч человек вышли в День Победы в центр британской столицы, чтобы почтить память своих предков и всех воинов, одержавших победу над фашизмом в 1945 году.
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"Бессмертный полк" - 2018: как проходила акция в разных городах 9 мая
Акция проходит в Лондоне третий год подряд, собирая всех, кто чувствует свою сопричастность к победе во Второй мировой войне. В колонне, растянувшейся примерно на один километр, можно было увидеть государственные флаги Казахстана, Болгарии, Белоруссии. К акции примкнули граждане Украины, Литвы, Великобритании.
Шествие традиционно началось на Трафальгарской площади, далее "полк" прошел по Уайтхоллу, где расположены правительственные здания Великобритании. Затем колонна проследовала мимо Парламента и остановилась у небольшого сквера около зданий британского парламента.
Акция "Бессмертный полк" в Лондоне. 9 мая 2018 года
Время переосмысления
Люди с портретами своих предков-фронтовиков во время шествия пели песни военных лет, читали стихи и выкрикивали "Ура!".
Для многих, кто присоединился к "Бессмертному полку", участие в шествии стало важным с точки зрения переосмысления истории и общего советского прошлого.
Житель Лондона по имени Дэвидас, который родился и вырос в Литве, присоединился к "полку" уже во второй раз и считает, что необходимо помнить общий подвиг советского народа. К сожалению, не все это понимают, отметил он. "Первые годы после распада СССР я ничего не осознавал, но позже понял, что нужно помнить свою историю. Сейчас для меня главное, что мы собираемся все вместе и помним о том, что было до нас, и о подвиге того поколения", — сказал он РИА Новости, добавив, что в следующем году снова примет участие в шествии.
Акция "Бессмертный полк" в Лондоне. 9 мая 2018 года
Британия и Россия должны быть друзьями
Среди участников акции были также и британцы. Житель Бирмингема по имени Эш принимает участие в акции второй год подряд. Он сказал, что чтит память о подвиге советского народа, в том числе и потому, что русский солдат спас жизнь его отцу во время войны. "Мой отец всегда говорил, что мы должны быть дружны с русскими, потому что русский солдат спас ему жизнь во время Второй мировой войны в Европе. Поэтому я считаю, что я должен выразить свою солидарность сегодня и мы должны быть друзьями, а не противниками", — сказал собеседник агентства.
Ветераны и дети
В сквере у Парламента, где завершилось шествие, появилось время для самого главного – общения. Люди рассказывали о своих дедах и отцах на портретах, обменивались воспоминаниями и контактами, делали совместные фотографии, пели песни.
Особое внимание пришедшие уделяли немногочисленным ветеранам, прибывшим на праздник в военной форме, увешенной орденами. Старики рассказывали свои истории детям, которые на несколько минут вдруг становились по-взрослому серьезными.
Жительница Лондона Татьяна пришла на шествие с портретом своего отца Николая Ивановича. "Мне очень нравится. Впервые я увидела, как проходит "Бессмертный полк" в Москве и, конечно, мне тоже хотелось принять участие в таком шествии и почтить память моего отца. На следующий год я обязательно приду сюда со своей дочерью", — поделилась женщина.
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.
Акция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.
В этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).
В Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.
В Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.
В Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.
В Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".
Многие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.
На Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.
Волонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".
На сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.
В Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".
В Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
В Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.
В Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.
В Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 тысяч человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.
Русская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.
Акция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.
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В Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.
В Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
В Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.
В Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.
Второй раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали российские песни военных лет, многие из которых были перевели на вьетнамский язык.
В Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.