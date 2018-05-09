Адвокат "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" заявил о невиновности фирмы

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокат российской компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" Эрик Дюбелье заявил о невиновности фирмы по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы в США.

"Невиновен", — заявил адвокат от имени ответчика на первом техническом заседании суда в столичном округе Колумбия.

Два других ответчика — "Конкорд Кетеринг" и "Агентство интернет-исследований" — не прислали на суд представителей.

Судья Майкл Харви назначил очередное техническое заседание по делу на 16 мая.

Помимо трех компаний, по делу проходят 13 граждан РФ.