Причиной инцидента на вокзале в Брюсселе мог быть выстрел

БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Причиной хлопка, спровоцировавшего в среду вечером панику на южном вокзале Брюсселя, мог стать выстрел, предполагаемый злоумышленник скрылся, сообщила городская прокуратура.

Ранее в среду ряд бельгийских СМИ сообщили об эвакуации на южном вокзале Миди из-за раздавшегося хлопка. В полиции сказали РИА Новости, что от очевидцев поступали сообщения о якобы вооруженном человеке, однако на данный момент подозреваемый не установлен.

"Согласно записям с камер наблюдения на вокзале Брюссель-Миди, неизвестный подозреваемый произвел выстрел в пол в районе 17.00 (18.00 мск). Подозреваемый затем покинул вокзал и скрылся. Никто не пострадал", — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что "подозреваемого активно разыскивают".