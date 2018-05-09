В Брюсселе проверяют информацию о вооруженных людях на вокзале

БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Полиция проверяет сообщения очевидцев о предполагаемых одном или двух вооруженных людях на вокзале Миди в Брюсселе, а также о предполагаемом звуке выстрела, сообщила РИА Новости в среду представитель районного полицейского отделения.

Ранее в среду ряд бельгийских СМИ сообщили об эвакуации на вокзале Миди из-за раздавшегося хлопка.

"На данный момент мы проверяем сообщения очевидцев, что на вокзале могли быть один или двое вооруженных лиц, кто-то слышал, предположительно, звук, похожий на выстрел, но эвакуация не проводилась, мы выясняем", — сказала она, уточнив, что пострадавших нет.