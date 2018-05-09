Глава Россотрудничества в Киеве попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Ранее в среду Воробьев заявил РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре украинской столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

Как сообщается на сайте, Воробьев внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины" и "реализацию мероприятий по российской экспансии и пропаганде на Украине: ответственный за так называемую "защиту русскоязычного населения Украины".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее радикалы не раз нападали на здание Россотрудничества в украинской столице. В феврале около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам Воробьева, в нападении участвовали радикалы из запрещенной в РФ организации "Правый сектор", а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра на Украине. Кроме того, радикалы из организации "Черный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нападавшие также оставили у входа в центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур на Украине.