Трамп назвал освобождение американцев в КНДР "жестом доброй воли"

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп расценивает освобождение граждан США в КНДР как "жест доброй воли", сообщила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп благодарен лидеру (КНДР — ред.) Ким Чен Ыну за освобождение этих американских граждан и рассматривает это как позитивный жест доброй воли. Трое американцев, как представляется, находятся в хорошем состоянии, они смогли зайти в самолет без посторонней помощи", — сообщила Сандерс. По ее словам, все американцы ждут возвращения освобожденных.

В КНДР содержались под стражей три гражданина США. Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, задержанном в 2005 году, арестованном в апреле прошлого года преподавателе политехнического университета Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанном в мае 2017 года его коллеге Ким Хак Соне. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.