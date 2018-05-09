Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Ирана и Сирии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждался выход США из иранской сделки, а также ночные авиаудары Израиля по Сирии, сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем", — заявил Песков.
На встрече присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны Сергей Шойгу, главы МИД Сергей Лавров и многие другие представители профильных ведомств.
Иранская сделка
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Китай, Германия, Великобритания и Франция) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании иранской ядерной проблемы.
Трамп многократно критиковал иранскую сделку. Накануне американский лидер обвинил Иран в разработке ядерного оружия, обогащении урана и заявил о выходе США из иранского соглашения.
Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию у мирового сообщества. В частности, глава МИД Германии Хайко Маас выступил за сохранение сделки по иранскому атому. Подобной позиции придерживаются и в Китае. Президент Турции Тайип Эрдоган также прокомментировал решение Трампа и отметил, что США проиграют из-за выхода из соглашения. Во Франции, Японии и ЕС также выразили сожаление в связи с заявлением американского лидера.
Израиль и ОАЭ, в свою очередь, поддержали решение Трампа по выходу США из иранской сделки.
Авиаудары Израиля по Сирии
Накануне силы Армии обороны Израиля были приведены в повышенную готовность из-за "необычной активности" иранских военных в Сирии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет в распоряжении архив, состоящий из сотен тысяч документов, доказывающх, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Премьер полагает, что Тегеран располагает огромными знаниями по производству ядерного оружия.