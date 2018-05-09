Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Ирана и Сирии

Выход США из ядерной сделки по Ирану (102)

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждался выход США из иранской сделки, а также ночные авиаудары Израиля по Сирии, сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

Члены Совбеза выразили озабоченность решением Соединенных Штатов выйти из договоренности по иранскому ядерному соглашению и отметили важность этого документа.

"На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем", — заявил Песков.

На встрече присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны Сергей Шойгу, главы МИД Сергей Лавров и многие другие представители профильных ведомств.

Иранская сделка

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Китай, Германия, Великобритания и Франция) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Выполнение соглашения снимало с Тегерана ранее введенные Совбезом ООН, США и Евросоюзом ограничительные меры из-за ядерных разработок.

Трамп многократно критиковал иранскую сделку. Накануне американский лидер обвинил Иран в разработке ядерного оружия, обогащении урана и заявил о выходе США из иранского соглашения.

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию у мирового сообщества. В частности, глава МИД Германии Хайко Маас выступил за сохранение сделки по иранскому атому. Подобной позиции придерживаются и в Китае. Президент Турции Тайип Эрдоган также прокомментировал решение Трампа и отметил, что США проиграют из-за выхода из соглашения. Во Франции, Японии и ЕС также выразили сожаление в связи с заявлением американского лидера.

Израиль и ОАЭ, в свою очередь, поддержали решение Трампа по выходу США из иранской сделки.

Авиаудары Израиля по Сирии

В ночь на девятое мая сирийское телевидение сообщило, что Израиль нанес удары по территориям страны на юге Дамаска. Армия обороны Израиля комментировать эту информацию отказалась. По данным СМИ, сирийские ПВО сбили две ракеты, запущенные израильскими военными.

Накануне силы Армии обороны Израиля были приведены в повышенную готовность из-за "необычной активности" иранских военных в Сирии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет в распоряжении архив, состоящий из сотен тысяч документов, доказывающх, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Премьер полагает, что Тегеран располагает огромными знаниями по производству ядерного оружия.