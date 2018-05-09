Косачев прокомментировал нападение на главу Россотрудничества в Киеве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал "моральным уродством" нападение на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева в День Победы.

Украинские радикалы из организации С14 ("Сич") облили зеленкой Воробьева в тот момент, когда он направлялся к Вечному огню для участия в памятных мероприятиях.

"Это могли сделать только моральные уроды. И все там, кто сейчас промолчат и сделают вид, что у каждого есть право на самовыражение, будут тем самым становиться такими же. Моральными уродами", — сказал Косачев РИА Новости в среду.

"Других слов у меня для них нет", — отметил сенатор.

Ранее Косачев возглавлял Россотрудничество.