Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

СТЕПАНАКЕРТ, 9 мая — РИА Новости. Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий, заявил в среду журналистам в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Предварительные условия выдвигает Турция и это нелогично, так как они обусловлены отношениями с третьей страной (Азербайджаном – ред.). А Армения готова наладить отношения и установить дипотношения с Турцией без предусловий, придерживаясь политики международного признания геноцида армян", — сказал Пашинян.

По его словам, такое признание больше связано с необходимостью предотвращения новых геноцидов.