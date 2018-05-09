Лукашенко назвал условие для углубления интеграции Москвы и Минска

МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов работать над углублением белорусско-российских союзнических отношений, однако это зависит, прежде всего, от наличия такового желания у Москвы.
Он отметил, что определенный прагматизм в отношениях России и Белоруссии преследуют обе стороны. "Я думаю, что сегодня наши отношения не лишены прагматической основы", — сказал Лукашенко.
"По крайней мере, наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете принципы этой политики – идейные, моральные, духовные… Это – наши братья, родные братья. И мы не собираемся ссориться со своими братьями", — подчеркнул белорусский президент.
Однако он заметил, что "замыкаться и останавливаться на этом уровне или на сотрудничестве только с Россией – это неправильно". "Мы проводим ту же политику, что и Россия – диверсифицируем наши отношения, прежде всего экономические", — продолжил белорусский лидер.
Вместе с тем Лукашенко призвал не сомневаться в том, что у Белоруссии "будет порядок и нормальные отношения с РФ".