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В мире

Лукашенко назвал условие для углубления интеграции Москвы и Минска

15:5809.05.2018
(обновлено: 16:46 09.05.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фотоВладимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов работать над углублением белорусско-российских союзнических отношений, однако это зависит, прежде всего, от наличия такового желания у Москвы.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин отметил важность единого правового пространства России и Белоруссии
"Честно скажу: все зависит от России, насколько Россия сегодня готова, учитывая наши интересы, следовать курсу интеграции. Будет там (в отношениях – ред.) больше прагматизма или меньше – время покажет", — сказал Лукашенко журналистам в среду в Минске, рассуждая о развитии отношений двух стран после переизбрания президентом РФ Владимира Путина.

Он отметил, что определенный прагматизм в отношениях России и Белоруссии преследуют обе стороны. "Я думаю, что сегодня наши отношения не лишены прагматической основы", — сказал Лукашенко.

"По крайней мере, наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете принципы этой политики – идейные, моральные, духовные… Это – наши братья, родные братья. И мы не собираемся ссориться со своими братьями", — подчеркнул белорусский президент.

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белоруссии
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие отношений с Россией
По его словам, "если Россия решит пойти дальше" в плане углубления интеграции, то "милости просим, мы готовы углублять наше сотрудничество". "Мы — за кооперацию в экономике, мы — за единый рынок, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий типа молочных, мясных, сахарных войн и прочего", — отметил Лукашенко.

Однако он заметил, что "замыкаться и останавливаться на этом уровне или на сотрудничестве только с Россией – это неправильно". "Мы проводим ту же политику, что и Россия – диверсифицируем наши отношения, прежде всего экономические", — продолжил белорусский лидер.

Вместе с тем Лукашенко призвал не сомневаться в том, что у Белоруссии "будет порядок и нормальные отношения с РФ".

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Белогорский
"Честно скажу..." - а честностью даже и не пахнет. Послушать Лукашенко, так он такой белый и пушистый, что аж диву даёшься...
16:22
09.05.2018
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marigarbo
очень противно читать слова нашего "союзника" и брата.! если только Россия будет учитывать интересы Беларусии (пусть даже и в ущерб себе) - мы будем дружить, а вотесли Россия не будет учитывать интересы Батьки - то досвидос! у нас есть ЕС в рукаве. Флаг тебе в руки, Батька! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!
16:30
09.05.2018
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