Помпео провел "хорошую" встречу с Ким Чен Ыном, заявил Трамп

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео провел "хорошую" встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением. Судя по всему, они в хорошем здравии. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей", — заявил Трампа в Twitter.

Ранее сообщалось, что госсекретарь прибыл в КНДР на переговоры. Это уже второй визит Помпео в страну, первый был осуществлен в качестве директора ЦРУ.

В КНДР содержались под стражей три гражданина США. Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, задержанном в 2005 году, арестованном в апреле прошлого года преподавателе политехнического университета Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанном в мае 2017 года его коллеге Ким Хак Соне. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.