В Пекине построят полностью автоматическую беспилотную ветку метро

ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Автоматическая беспилотная ветка метро появится в подземке китайской столицы, говорится в заявлении на сайте комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая при Госсовете Китая (SASAC).
Власти пока не сообщают, когда будет запущена новая ветка метро, однако по данным местных СМИ, она может заработать в Пекине уже к 2021 году. Пекинское метро постоянно расширяется, это делается для того, чтобы снизить загруженность наземного транспорта и сделать перемещение в самом Пекине и в его ближайших пригородах комфортнее и быстрее.
По состоянию на конец 2017 года протяженность пекинского метро составляла 608 километров, а к концу этого года оно станет еще на 22 километра длиннее.
Полностью автоматическая беспилотная ветка метро "Пуцзян" с конца марта запущена в эксплуатацию в тестовом режиме в Шанхае. Для перемещения составов используется система роликовых рельсовых направляющих. Длина ветки метро "Пуцзян" составляет 6,68 километра, на ней расположены шесть станций.