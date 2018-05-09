Премьер Армении заявил о безоговорочной поддержке Карабаха

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018

СТЕПАНАКЕРТ, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном заявил о полной и безоговорочной поддержке Карабаху.

"Мы будем продолжать процесс урегулирования на основе права Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) на самоопределение. Однако считаю, что процесс урегулирования будет неполный без участия Арцаха", — заявил глава кабмина. По его мнению, одна из причин безрезультатности мирного процесса — его неполноценность.

Пашинян напомнил, что выразил готовность продолжать переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ.

Глава кабмина подчеркнул, что Ереван выступает за исключительно мирное урегулирование проблемы. "Нужно также использовать потенциал диаспоры для активизации международного признания Карабаху", — сказал Пашинян.

При этом премьер отметил, что говорить о компромиссах в карабахском урегулировании в условиях воинственной риторики Азербайджана бессмысленно.

"Как можно говорить о компромиссах, когда Баку говорит о намерении занять Ереван, Зангезур, Степанакерт. Говорить о компромиссе можно будет, когда Баку признает право Карабаха на самоопределение", — сказал Пашинян.

Пашинян также отметил, что международное признание Нагорно-Карабахской Республики может привести к объединению Армении и Арцхака, если такое решение примут народы стран.

Парламент Армении во вторник избрал Пашиняна на пост премьера. Глава кабмина заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, но только при участии в урегулировании самой непризнанной республики.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года она объявила о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в последующем военном конфликте потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.