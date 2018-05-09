В Луганске "Бессмертным полком" прошли около 50 тысяч человек

ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Около 50 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка" в Луганске в рамках Парада Победы, заявили РИА Новости организаторы акции.

"Около 50 тысяч жителей Луганщины, в том числе с временно подконтрольных Киеву территорий Луганщины, прошли в колонне "Бессмертного полка" с портретами своих близких", — сообщил один из организаторов акции.

Собеседник агентства уточнил, что колонну возглавил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, который нес фотографию своего деда. Также в колонне шли депутаты Народного Совета ЛНР, министры, представители Народной милиции, казачества, школьники, студенты и другие жители Лугащины.

"В прошлом году, по нашим данным, акцию поддержало порядка 40 тысяч человек. С каждым годом она становится все популярнее, все больше людей хотят вспомнить своих предков, освободивших нашу землю от фашизма", — рассказал один из организаторов акции.

Помимо портретов участников Великой Отечественной войны, люди в колонне несли портреты погибших ополченцев.