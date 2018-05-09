В Житомире произошла потасовка из-за флага с надписью "На Москву"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Потасовка произошла во время мероприятий ко Дню Победы в Житомире на Украине из-за на флага с надписью "На Москву", передает в среду агентство УНИАН.

По данным агентства, инцидент произошел во время шествия от площади Победы к Монументу славы.

"Общественные активисты принесли на торжества голубой флаг с надписью "На Москву", который пытались установить на танк — памятник в честь 20-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Однако сделать это им помешали правоохранители… Впоследствии неизвестный пытался вырвать флаг из рук активиста. Возникла потасовка между ним и активистами. После вмешательства правоохранителей она прекратилась", — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что в целом в стране приняли участие в массовых акциях ко Дню Победы 365 тысяч человек, за общественным порядком следили 25 тысяч правоохранителей.

В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".