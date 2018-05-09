"Прежде всего украинский солдат": Порошенко рассказал, кто победил нацизм

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает приоритетной роль украинских солдат в победе во Второй мировой войне. Его заявление во время праздничных мероприятий ко Дню Победы над нацизмом транслировал телеканал "112 Украина".
Порошенко призвал не забывать подвиги украинского народа и подчеркнул, что во время войны на территории Украины на протяжении 35 месяцев велись активные боевые действия. Президент также отметил, что во время войны миллионы украинцев погибли от пуль, голода и погодных условий, а нацисты разрушали памятники и оскверняли святые места.
В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Вместо "Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", праздник стал называться "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".