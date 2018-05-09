Лукашенко заявил, что не намерен милитаризировать экономику Белоруссии

МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Милитаризация экономики Белоруссии не планируется, страна уже обладает обороноспособной армией, заявил в среду в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я не могу милитаризировать экономику, это очень дорого потом обходится. Милитаризация экономики — это не просто фраза, тезис… Это заводы, фабрики и люди с военным мышлением, производящие военную продукцию. Что будем делать тогда, когда она будет не нужна? Надо об этом думать", — сказал Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, насколько соответствует оборонный бюджет Белоруссии сложным современным реалиям в мире.

Он также отметил, что сейчас важно думать об обеспечении достойного уровня жизни населения. "Нам сегодня не до жиру. Люди живут под мирным небом, и нам хотелось бы, чтобы люди жили достойно. Мы не можем огромные деньги бросать на содержание вооруженных сил", — продолжил белорусский президент.

Он обратил внимание, что белорусская военная доктрина является оборонной по своей сути и "не основывается на какой-то захватнической войне". "У нас абсолютно оборонная доктрина. И ее суть — нанесение нашему противнику, если вдруг кто-то рискнет с нами воевать, неприемлемого ущерба", — напомнил Лукашенко. Он подчеркнул, что "на это денег хватает". "И мы тратим столько, чтобы выполнить эту задачу", — констатировал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что "деньги — большое дело, но не главное: побеждает всегда народ". "А техники и оружия, для того чтобы защитить нашу страну, у нас достаточно. Мы это демонстрируем и на (военных — ред.) учениях, и на парадах", — отметил он.