В Черкассах одиннадцать детей перевели из реанимации после отравления

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Состояние детей, которые были госпитализированы из-за отравления в школе в украинском городе Черкассы, улучшилось, 11 школьников переведены из реанимационного отделения в стационар, сообщила в среду пресс-служба областного управления Государственной службы Украины по ЧС.

"По состоянию на 9 мая, состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. Также в ведомстве сообщили, что в лечебных заведениях города находятся 53 ученика и четыре учителя.

По данным госслужбы Украины по ЧС, в Черкассах во вторник утром произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали 57 человек (из них 53 — дети). Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. На месте уже побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество.