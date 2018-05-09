Иран выполняет свои обязательства по ядерной сделке, заявили в МАГАТЭ

Выход США из ядерной сделки по Ирану (98)

ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Иран на сегодняшний день выполняет свои обязательства по ядерной сделке, заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Глава организации отметил, что агентство внимательно следит за ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соблюдения Тегераном своих обязательств.

Амано отметил, что Иран находится под самым жёстким в мире режимом ядерных проверок по СВПД.

Накануне Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Американский лидер обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения. Президент распорядился начать процесс по восстановлению санкций против страны немедленно.

Другие страны-гаранты соглашения осудили такое решение США, указав на опасные последствия такого шага. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, отметил, что Тегеран в отличие от Вашингтона всегда выполняли свои обязательства, что подтверждали эксперты МАГАТЭ.

Соглашение по Ирану

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли СВПД. Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

При этом остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.

Так, Макрон накануне заявил, что отказ США от ядерной сделки может привести к войне. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что такое решение американцев лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия.