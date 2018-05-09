Радикалы бросили дымовую шашку в здание телеканала "Интер"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Задымленность возникла в здании телеканала "Интер" в Киеве из-за брошенной дымовой шашки, заявил замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

Ранее в украинских СМИ были опубликованы фото с офисом "Интера" в дыму. Ранее в среду возле офиса телеканала началась акция протеста с требованием снять из эфира "антиукраинский контент".

"Никакого там пожара нет, бросили дымовые шашки", — сказал Яровой журналистам. Он сообщил, что на место прибыли подразделения Нацполиции и Нацгвардии, ситуация находится под контролем.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Украинские националисты в среду проводят акцию в Киеве возле офиса телеканала и требуют снять с эфира "пропагандистский контент".