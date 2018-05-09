Радикалы бросили дымовую шашку в здание телеканала "Интер"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Задымленность возникла в здании телеканала "Интер" в Киеве из-за брошенной дымовой шашки, заявил замглавы МВД Украины Сергей Яровой.
IНТЕР В ДИМУ… pic.twitter.com/rwlKLdBnqS— Boris Borisenko (@BorisBorisenko5) 9 мая 2018 г.
Ранее в украинских СМИ были опубликованы фото с офисом "Интера" в дыму. Ранее в среду возле офиса телеканала началась акция протеста с требованием снять из эфира "антиукраинский контент".
Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Украинские националисты в среду проводят акцию в Киеве возле офиса телеканала и требуют снять с эфира "пропагандистский контент".
Киев. Националисты заблокировали здание телеканала "Интер", чтобы не допустить показ концерта в честь Дня Победы pic.twitter.com/bMqcjM5UBL— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 9 мая 2018 г.