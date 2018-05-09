Россия не стоит за инцидентом в Солсбери, заявил Нарышкин

В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест. Архивное фото

В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест. Архивное фото

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российская Федерация не стоит за инцидентом в Солсбери, заявил РИА Новости глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Не Российская Федерация", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, кто стоит за инцидентом в Солсбери.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.