Минобороны Британии объявило о важных кадровых перестановках

ЛОНДОН, 9 мая – РИА Новости, Мария Табак. Начальником штаба обороны Великобритании назначен генерал Ник Картер, генштаб возглавит генерал-лейтенант Марк Карлтон-Смит, сообщило в среду Минобороны Великобритании.
"Генерал-лейтенант Марк Карлтон-Смит станет генералом и сменит генерала сэра Николаса Патрика Картера в июне 2018 года. Генерал Картер займет пост начальника штаба обороны, сменив на этом посту маршала авиации сэра Стюарта Пича, который станет председателем Военного комитета НАТО", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
Генерал Ник Картер в прошлом руководил различными операциями в Боснии, Ираке и Афганистане, был заместителем командующего международными силами содействия в Афганистане, а также главой генштаба.
Об избрании маршала авиации Стюарта Пича на пост председателя Военного комитета НАТО стало известно в сентябре прошлого года. Председатель Военного комитета НАТО избирается на три года, является старшим советником генерального секретаря альянса, а также Североатлантического совета.