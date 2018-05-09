Уничтожение автомобиля лавой на Гавайях попало на видео

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В сети набирает популярность видеозапись, на которой поток лавы из вулкана уничтожает оставленный на дороге автомобиль Ford Mustang. За двое суток ролик на странице WXChasing в Facebook набрал более четырнадцати миллионов просмотров.

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. За последние несколько дней на Большом острове были зарегистрированы несколько сотен подземных толчков магнитудой от двух до пяти, свои жилища были вынуждены покинуть около 1,7 тысячи человек.

В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.