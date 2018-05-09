Китай испытал на учениях новейший истребитель пятого поколения

ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Китайский истребитель пятого поколения "Цзянь-20" (J-20), который был принят на вооружение военно-воздушных сил страны в начале февраля этого года, недавно впервые участвовал в боевых испытаниях, сообщил в среду официальный представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.
"Учения играют важную роль в поддержании и повышении боевых способностей ВВС КНР, а получение на вооружение истребителя J-20 и его участие в боевых испытаниях поможет ВВС еще лучше выполнять свои обязанности по защите государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Китая", — отметил представитель ВВС.
Кроме "Цзянь-20", Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения — "Цзянь-31" (J-31). Как сообщил ранее РИА Новости начальник департамента ВВС РФ Сергей Корнев, китайский экспортный истребитель пятого поколения J-31 будет летать на российском авиадвигателе РД-93. Истребитель J-31 впервые поднялся в воздух 31 октября 2012 года, сейчас продолжается его активная разработка.