ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что последние события в стране можно назвать "революцией по-армянски".

"Это была "бархатная", ненасильственная – называйте, как хотите, но я считаю ее революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв", — приводит агентство Sputnik Армения слова Саркисяна, сказанные журналистам в ходе посещения Парка Победы.

"Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники. Я верю в это, иначе я бы сюда не приехал", — добавил политик.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера.

Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.

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