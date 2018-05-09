США разорвали ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — соглашения по ядерной программе Ирана, целью которого было сворачивание ядерных разработок в республике в обмен на снятие с неё санкций. Такое решение принял президент Дональд Трамп.

Что не устраивает США

Американский лидер должен был подписать документ о продлении режима снятия ограничительных мер с Тегерана до 12 мая 2018 года. Однако накануне Трамп во время выступления в Белом доме обвинил Иран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия, что противоречит условиям соглашения.

Кроме того, он в очередной раз раскритиковал сами договоренности.

"Соглашение настолько плохо проработано, что, даже если Иран полностью выполнит его, режим остается на пороге ядерного прорыва в короткий период времени", — пояснил Трамп.

Американский президент предупредил, что если Тегеран продолжит ядерные разработки, то его ждут проблемы, "с которыми он раньше не сталкивался". Он уже распорядился немедленно начать процесс по восстановлению санкций.

Список требований Вашингтона

Тем временем, Белый дом опубликовал список требований к Ирану, выполнение которых повлечет за собой снятие ограничительных мер.

Вашингтон призвал Тегеран отказаться от разработок ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие, а также остановить передачу ракетных технологий другим сторонам.

США также потребовали от Ирана "прекратить поддержку террористов и экстремистов, покончить с заявлениями об уничтожении Израиля, прекратить угрожать свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море, прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона путем передачи оружия хуситам".

Среди требований также значатся прекращение кибератак против США и их союзников, соблюдение прав человека и гуманное отношение к иностранцам, которые содержатся в стране под стражей.

Международная реакция

Так как документ также подписали Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и сам Иран, односторонний выход США вовсе не означает, что договор прекратит своё действие. Речь идёт лишь о возвращении ограничительных мер со стороны американских властей, но не международного сообщества.

В частности, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини уже заявила, что Европа продолжит выполнять условия сделки с Ираном. Постпред России при ЕС Владимир Чижов также заявил, что международные действия по сохранению СВПД будут продолжены и после решения Трампа.

Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, отметил, что Тегеран в отличие от Вашингтона всегда выполняли свои обязательства, что подтверждали эксперты МАГАТЭ.

"Сегодня мы увидели, какая страна не проявляет уважения к международным обязательствам", — подчеркнул Роухани.

Односторонний выход из соглашения не одобрил и бывший президент США Барак Обама. По его мнению, без такой программы США могут остаться перед проигрышным выбором между Ираном с ядерным оружием и еще одной войной на Ближнем Востоке.