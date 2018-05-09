Во Львове вандалы разрисовали ограду Монумента славы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Полицейские задержали трех человек, которые разрисовали ограду Монумента славы во Львове, сообщила в среду пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Львовская мэрия в феврале разрешила демонтировать стелу Монумента славы в городе. Власти Львова в конце апреля начали подготовку к демонтажу мемориала победителям нацизма.

По данным ведомства, во вторник вечером полицейские получили информацию, что неизвестные разрисовывают памятник. Прибыв на место, патрульные задержали и доставили в отдел полиции трех человек, которые краской наносили надписи на металлическую ограду.

"Это львовяне в возрасте 19, 21 и 33 лет. Один из них привлекался за мелкое хулиганство. Старший взял вину на себя и получил от участкового админпротокол по статье "Мелкое хулиганство", — говорится в сообщении ведомства.

Монумент славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове.