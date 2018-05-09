В МИД допустили возможность скорого созыва совета Россия-НАТО

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве не исключают в перспективе созыва Совета Россия-НАТО (СРН), на повестке дня должны быть вопросы, связанные с безопасностью РФ и стран Европы, заявил журналистам замглавы российского МИД Александр Грушко.

"Мы от диалога не уходим. Проблема в том, что генсек НАТО заявляет о желании продолжать диалог о необходимости деэскалации, о важности предотвращения опасных инцидентов военного характера, но в практической деятельности НАТО действует ровно наоборот. В частности, приняв очередной пакет ограничительных мер в отношении наших дипломатов в Брюсселе", — сказал Грушко.

По его словам, в Москве "не исключают в перспективе созыв Совета". "Но исходим из того, что на повестку дня должны выноситься те вопросы, которые действительно влияют на безопасность России и стран Европы", — отметил он.