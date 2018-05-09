В Киеве радикалы устроили потасовку на акции "Бессмертный полк"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. В Киеве националисты подрались с участниками акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
В ряды участников акции проникли националисты, они начали петь гимн Украины. Позже в толпе по непонятным причинам началась драка. Муниципальные дружинники, которые следят за порядком на мероприятии, вывели одного мужчину из толпы. У него было разбито лицо, но он пытался продолжить потасовку.
Позже в беседе с дружинниками мужчина сообщил, что "националисты пытались отнять у женщины портрет, а он за нее заступился".
Не обошлось на шествии и без провокаций. Вдоль улицы Мазепы, по которой идут участники акции, выстроились люди с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft. Таким образом они выражают несогласие с проведением шествия.
Акция "Бессмертный полк" проходит ежегодно по всему миру, в том числе в Киеве. Люди с цветами и портретами родственников, погибших на войне, собрались у метро "Арсенальная" и направились к парку Вечной Славы.
При этом Киевская городская администрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов"*, намеревавшихся организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению шествия.
Киев. Сейчас… pic.twitter.com/T2EPXWZynx— Марго (@agentvtylu) 9 мая 2018 г.
* Радикальная организация, запрещена в России.