В Киеве радикалы устроили потасовку на акции "Бессмертный полк"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. В Киеве националисты подрались с участниками акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел возле рамок металлоискателей на метро "Арсенальная", через которые должны пройти все желающие пронести по центру города фотографии родственников, участвовавших во Второй мировой войне.

В ряды участников акции проникли националисты, они начали петь гимн Украины. Позже в толпе по непонятным причинам началась драка. Муниципальные дружинники, которые следят за порядком на мероприятии, вывели одного мужчину из толпы. У него было разбито лицо, но он пытался продолжить потасовку.

Позже в беседе с дружинниками мужчина сообщил, что "националисты пытались отнять у женщины портрет, а он за нее заступился".

После разъяснительной беседы дружинники его отпустили. Представители Красного креста оказали ему медицинскую помощь, у него разбит нос.

Не обошлось на шествии и без провокаций. Вдоль улицы Мазепы, по которой идут участники акции, выстроились люди с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft. Таким образом они выражают несогласие с проведением шествия.

Акция "Бессмертный полк" проходит ежегодно по всему миру, в том числе в Киеве. Люди с цветами и портретами родственников, погибших на войне, собрались у метро "Арсенальная" и направились к парку Вечной Славы.

При этом Киевская городская администрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов"*, намеревавшихся организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению шествия.

​* Радикальная организация, запрещена в России.