США "предрекли" возвращение Крыма Украине

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ситуация с Крымским полуостровом может разрешиться по "балтийскому" сценарию, считает спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер.

"Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — пояснил политик.

По его словам, российские власти будут говорить одни вещи о перспективах возвращения полуострова, а Запад — другие.

"Но увидим, что произойдет в перспективе", — добавил Волкер.

Он признал, что проблема Крыма сложная, но пояснил, что смотрит "с большим воодушевлением" на предшественников, проводивших политику непризнания аннексии балтийских государств.

Спецпредставитель подчеркнул, что с России не снимут санкции, пока будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине. По словам Волкера, США не собираются мириться "с вторжением в другую страну и аннексией ее территории".

Присоединение Крыма

После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.

Москва не раз отмечала, что жители региона проголосовали демократическим путем, в полном с соответствии с международным законодательством и уставом ООН. Кремль также дал понять, что возврата к прежней системе ждать не стоит.

Украина и ряд стран Запад по-прежнему считает регион своей, хотя и временно оккупированной территорией.

"Оккупация Балтии"

Эстония, Латвия и Литва стали союзными республиками в 1940 году после смены правительств и прихода к власти просоветских сил. Многие страны Запада тогда так и не признали их присоединение к СССР законным.

После распада Советского Союза власти трех независимых прибалтийских стран официально стали характеризовать советский период как "оккупацию".