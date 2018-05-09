В Черкассах рассказали о состоянии пострадавших от отравления в школе

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Одиннадцать человек остаются в реанимации из-за отравления в школе в городе Черкассы на Украине, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, в Черкассах во вторник утром произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали 57 человек (из них 53 — дети). Возбуждено уголовное дело, президент Украины Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. На месте уже побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 9 мая на лечении находится 57 человек (53 ученика и 4 учителя), из них 11 — в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с целью определения причины ухудшения состояния здоровья школьников и учителей специалисты провели обследование помещения и прилегающей территории школы, они отобрали пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды, а также провели замеры воздуха на содержание вредных веществ. "Превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено", — добавили в ведомстве.