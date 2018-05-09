КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре украинской столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

"Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 Мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек <…> и облили нечистотами и зеленкой", — сообщил Воробьев.

По его словам, нападавшие угрожали в следующий раз учинить "более серьезную расправу", не объясняя причины. Воробьев уточнил, что ответственность за случившееся взяла на себя радикальная националистическая организация С14. По его данным, на их странице в Facebook обнародованы фамилии людей, совершивших нападение.

Воробьев заявил, что националисты за ним следили и точно знали, когда и где на него напасть. Он также напомнил, что имеет дипломатический статус на Украине. Глава представительства Россотрудничества в Киеве отметил, что намерен обратиться в полицию по факту атаки, однако серьезной реакции правоохранителей, по его словам, ожидать не приходится, так как это уже не первый случай и никто из виновников до сих пор не наказан.

Ранее уже не раз здание Россотрудничества в украинской столице подвергалось нападениям. В феврале около 30 представителей радикальных организаций ворвались внутрь помещения и устроили погром. По словам Воробьева, это были активисты из запрещенной в России организации "Правый сектор", а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра на Украине.

Кроме того, члены организации "Черный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Они также оставили у входа в центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур на Украине.