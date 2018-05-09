Радикалы начали акцию протеста возле офиса телеканала "Интер" в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Украинские националисты проводят акцию в Киеве возле офиса телеканала "Интер" в связи с высказываниями ведущих праздничного концерта ко Дню Победы, сообщила пресс-служба националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.).

Ранее в интернете обнародовали отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибло восемь миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

"Началась акция "Национального корпуса" совместно с "Национальными дружинами" под стенами телеканала "Интер" в связи со скандальным телесюжетом, посвященным Дню Победы", — говорится в сообщении партии в Facebook.

Партия "Национальный корпус" 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда заявил, что "Национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона. Глава МИД России Сергей Лавров назвал "Национальную дружину" откровенно неонацистской организацией.