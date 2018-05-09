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Президент Киргизии впервые принимает участие в шествии "Бессмертного полка"

Сюжет:
"Бессмертный полк" - 2018 (49)
07:5109.05.2018
03910
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фотоПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БИШКЕК, 9 мая – РИА Новости, Юлия Орлова. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков впервые принимает участие в шествии киргизстанцев, чьи родные и близкие принимали участие в Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости в среду.

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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Многотысячная колонна жителей Бишкека начинает движение от парка Победы, расположенного в предгориях Ала-Тоо у южной окраины столицы. Участники шествия пешим маршем пройдут по улице Абдрахманова до Вечного огня на площади Победы в центре Бишкека, где состоится митинг-реквием.

"Президент принимает участие в шествии с портретами своего деда – Пирназарова Жээнбека, а также двух родных братьев отца, которые воевали на фронтах Второй мировой", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы киргизского государства.

Маршрут колонны пройдет по одной из главных улиц Бишкека, его длина составит 6,6 километра. На время следования колонны прилегающие улицы будут закрыты для движения автотранспорта. Для организации безопасности будут привлечены свыше тысячи сотрудников правоохранительных органов и организовано сопровождение машин скорой помощи. Шествие возглавят духовой оркестр и колонна курсантов национального военного лицея страны, которые несут баннеры, посвященные 73-летию Победы.

Кроме того, в шествии принимают участие творческие, музыкальные и танцевальные коллективы в военной форме и группа кинологов со служебными собаками. По данным правительства Киргизии, в этот день шествие "Бессмертного полка" также пройдет еще в 14 крупных населенных пунктах республики, в том числе в южной столице республики городе Оше, а также во всех областных центрах страны.

Впереди колонны – несколько автомобилей, в которых поедут ветераны войны, труженики тыла, заслуженные деятели республики. В шествии принимают участие курсанты военных вузов Киргизии. Ожидается, что к шествию по пути следования через город будут присоединяться граждане.

Знамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики, в связи с движением колонны в Бишкеке перекрыто движение автотранспорта по ряду центральных улиц.

Марш "Бессмертного полка" проходит в столице Киргизии с 2014 года. В прошлом году в акции приняли участие свыше 15 тысяч киргизстанцев, колонна шествия растянулась более чем на 500 метров. В этом году ожидается, что в марше примут участие не менее 20 тысяч жителей Бишкека.

На фронты Второй мировой ушли свыше трехсот тысяч солдат и офицеров-киргизстанцев, то есть каждый шестой житель Киргизии. Девяносто пять тысяч из них не вернулись. Около ста воинов-киргизстанцев прижизненно или посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Из граждан Киргизии и Казахстана была сформирована восьмая гвардейская Панфиловская дивизия, бойцы которой прославились в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" на Москву осенью 1941 года.

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