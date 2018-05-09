МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео приехал в КНДР, чтобы договориться о точном времени встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи.

Кроме того, Помпео может вернуться из поездки с тремя американскими гражданами, которые находятся в Северной Корее под стражей.

"Мы ожидаем, что он привезет дату, время и задержанных", — цитирует агентство источник, пожелавший сохранить анонимность.

Это уже второй визит Помпео в страну, первый был в качестве директора ЦРУ.

В КНДР содержатся под стражей три американца корейского происхождения. Это пастор Ким Дон Чхоль, задержанный в 2005 году, арестованный в апреле прошлого года преподаватель политехнического университета Тони Ким (Ким Сан Док) и задержанный в мае 2017 года его коллега Ким Хак Сон. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.

Попытка нормализации отношений

В конце апреля на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам саммита они приняли совместную декларацию, заявив о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

После этого началась подготовка ко встрече Ким Чен Ына с Трампом. Американский лидер заявлял, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.

С приходом Трампа к власти в отношениях КНДР и США обострились противоречия. Резкое недовольство американской администрации вызывала проведенная Северной Кореей серия ракетных и ядерных испытаний, из-за чего Совбез ООН ужесточил санкции в отношении Пхеньяна.

КНДР, со своей стороны, протестует против регулярных военных учений в районе полуострова с участием США, также республика заинтересована в получении гарантий своей безопасности. Впоследствии Ким Чен Ын объявил об остановке испытаний и готовности начать диалог.