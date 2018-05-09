МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео приехал в КНДР, чтобы договориться о точном времени встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи.
"Мы ожидаем, что он привезет дату, время и задержанных", — цитирует агентство источник, пожелавший сохранить анонимность.
Это уже второй визит Помпео в страну, первый был в качестве директора ЦРУ.
В КНДР содержатся под стражей три американца корейского происхождения. Это пастор Ким Дон Чхоль, задержанный в 2005 году, арестованный в апреле прошлого года преподаватель политехнического университета Тони Ким (Ким Сан Док) и задержанный в мае 2017 года его коллега Ким Хак Сон. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.
Попытка нормализации отношений
В конце апреля на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам саммита они приняли совместную декларацию, заявив о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
После этого началась подготовка ко встрече Ким Чен Ына с Трампом. Американский лидер заявлял, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.
КНДР, со своей стороны, протестует против регулярных военных учений в районе полуострова с участием США, также республика заинтересована в получении гарантий своей безопасности. Впоследствии Ким Чен Ын объявил об остановке испытаний и готовности начать диалог.