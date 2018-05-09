Пентагон назвал тему переговоров США, Финляндии и Швеции

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Министры обороны США, Финляндии и Швеции Джеймс Мэттис, Юсси Ниинистё и Петер Хультквист обсудили на трехсторонней встрече в Пентагоне "пагубное влияние РФ", сообщил в заявлении Пентагон.

"Лидеры встретились и обсудили различные вопросы, включая пагубное российское влияние на безопасность в трансатлантическом регионе, участие в трехсторонних учениях для дальнейшего улучшения отношений, сотрудничество НАТО-ЕС", — говорится в сообщении. Обсуждалась также борьба с терроризмом.

Швеция и Финляндия не являются членами НАТО, но обе страны входят в Евросоюз.