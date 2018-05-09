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На Украине обвинили Россию в присвоении победы над фашизмом

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2018 (128)
02:2609.05.2018
039219
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине. Архивное фотоЗнамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия хочет "присвоить себе победу над фашизмом", заявил депутат Верховной рады Украины от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

День Победы в Днепре
© РИА Новости / Захар Виноградов
День Победы со слезами на глазах – от того, что творят на Украине
"Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция совместно осуществляла, начиная с 39-го года — фактически с даты начала Второй мировой войны, и закончилась эта война не девятого мая, а закончилась она в августе 45-го года подписанием капитуляции Японии", — сказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий также отметил, что защищавшие Советский Союз украинцы принимали участие в основных боевых действиях в этой войне, которые по, его словам, пришлись на нынешнюю территорию Украины, а также Курск, Белгород и Сталинград.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Альтернативная история по версии Украины: Третий рейх победил
"Украина сыграла одну из ключевых ролей, что и говорить про роль Советского Союза и его участь во Второй мировой войне. Поэтому мы обладаем полным правом чествовать и те победы, и наших воинов. Мы можем это делать и в День памяти восьмого мая, и в День Победы, который был установлен Советским Союзом", — заключил он.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала важнейшей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Западные страны отмечают День победы восьмого мая, тогда как в России и странах СНГ — девятого мая. Разница в датах объясняется тем, что акт о капитуляции Германии подписали восьмого мая, однако в СССР в это время уже была ночь на девятого мая (00:01 мск).

Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России). Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Европа: фашизм нормален, если он украинский
На Украине восьмого мая отмечают День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в стране продолжают отмечать День Победы девятого мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно восьмого мая.

Почти во всех странах СНГ девятого мая пройдут памятные мероприятия по случаю Дня Победы. Во многих государствах содружества состоится акция "Бессмертный полк" — шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Лишь на Украине праздник отметят без особых торжеств.

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