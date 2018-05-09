Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для Китая

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Бывший офицер Центрального разведывательного управления обвиняется в сборе секретной информации для правительства КНР, сообщило министерство юстиции США.

Джерри Чунь Шин Ли обвиняется по статье "сговор с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству". Также ему вменяются два преступных эпизода по статье "незаконное владение информацией о национальной обороне".

Экс-сотруднику ЦРУ грозит длительный срок тюремного заключения.