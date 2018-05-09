ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. США обеспокоены закрытием КПП на границе Южной Осетии и Грузии, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Эти закрытия совпали с празднованием в Грузии Дня победы и ограничивают свободу передвижения для жителей по обеим сторонам административной пограничной линии", — сказала Науэрт.

Она также призвала "немедленно прекратить продолжающиеся незаконные задержания грузинских граждан" в Южной Осетии и Абхазии, не уточнив, о каких именно задержаниях идет речь.

Комитет Госбезопасности Южной Осетии в субботу в на своей странице в Fаcebook сообщил, что с 20.00 7 мая до 8.00 10 мая 2018 года планируется закрыть пункты пропуска на границе с Грузией в связи с тем, что грузинская сторона намеревалась 5-6 мая провести религиозные мероприятия в югоосетинской приграничной зоне, на кладбище, расположенном в окрестностях села Адзисар Цхинвальского района. В руководстве республики назвали неприемлемым нарушения югоосетинской государственной границы и проведения в Южной Осетии жителями Грузии акций, не санкционированных органами власти республики.

В августе 2008 года Южная Осетия объявила о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии против Цхинвала со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили. Тбилиси отказывается признавать независимость республики.