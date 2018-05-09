США выразили готовность работать с Пашиняном

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. США поздравляют Никола Пашиняна с избранием премьером Армении, готовы к совместной работе, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты поздравляют Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности", — заявила Науэрт.