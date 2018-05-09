РИГА, 9 мая – РИА Новости. Полиция безопасности Латвии задержала защитника русских школ Владимира Линдермана из-за его выступления на Вселатвийском родительском собрании, которое организовала партия "Русский союз Латвии", заявила журналистам его адвокат Елена Квятковская.

По ее словам, к Линдерману применен статус задержанного лица, он находится в изоляторе кратковременного задержания, где по закону его могут держать до 15 часов 10 мая, и к тому времени полиции безопасности нужно определиться с дальнейшей мерой пресечения.

Девятого мая адвокат планирует обратиться к начальнику полиции безопасности из-за того, что при задержании Линдермана были применены спецсредства, по ее словам, в этом не было необходимости, потому что до сих пор ее подзащитный не оказывал сопротивления представителям силовых структур.

Линдермана задержали во вторник на остановке общественного транспорта люди в масках. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полиция безопасности завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. Дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний.

Сейм 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.