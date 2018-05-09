Пушков назвал выход США из ядерной сделки шагом к войне с Ираном

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал выход США из ядерной сделки шагом американского президента Дональда Трампа к войне с Ираном.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Соглашение было достигнуто "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Трамп так торопится выйти из сделки с Ираном, словно хочет как можно быстрее начать против него войну. У каждого президента США за последние 20 лет была "своя" война, а у Буша — так даже две. Трамп возвращается к доктрине Буша по отношению к Ирану. Он сделал шаг к "своей" войне", — написал Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году во время президентства Барака Обамы достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.