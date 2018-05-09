Израиль поддержал выход США из иранской ядерной сделки

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и восстановить ограничительные меры в адрес Тегерана.

Глава израильского правительства выступил на иврите и английском языке в прямом эфире местного телевидения вскоре после речи американского лидера.

"Израиль полностью поддерживает сегодняшнее отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране", — заявил Нетаньяху.

На прошлой неделе премьер Израиля провел презентацию о том, что в распоряжение Израиля попал архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Премьер отметил, что если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы не состоялась. При этом собственно содержание документов премьер не раскрыл.

Нетаньяху отметил, что ядерная сделка выгодна Ирану, потому что даст ему неограниченное количество урана и не затрагивает баллистические ракеты. Он добавил, что Иран обладает огромными знаниями по производству бомб, которые он может применить очень быстро, если захочет. Во вторник Нетаньяху объявил, находясь в кипрской Никосии, что Иран стремится разместить в Сирии "очень опасное оружие", чтобы применить его специально с целью уничтожения Израиля.

Уход из сделки

США во вторник все-таки объявили о выходе из соглашения по иранскому атому, вызвав беспокойство и разочарование других стран-подписантов сделки, при этом приветствуют данное решение, как и ожидалось, Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. Опрошенные РИА Новости эксперты не исключают выхода и Великобритании из теперь уже "пятерки" стран-участниц соглашения с Ираном и видят причину такого решения Вашингтона в непонимании стратегии Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп заявил, что даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне".

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. В понедельник американский президент сообщил, что объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения, 8 мая.

Реакция Ирана: сделка в силе



Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры шли с переменным успехом в течение нескольких лет.

В ответ на решение Трампа президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется между Тегераном и "пятеркой" без США. По его словам, США никогда не придерживались взятых на себя обязательств, а Иран придерживался всех обязательств по ядерной сделке. Роухани также заявил, что поручил иранским ядерщикам быть готовыми в случае необходимости продолжить развитие ядерной промышленности без ограничений.

Роухани также поручил МИД Ирана в течение нескольких недель провести переговоры по ядерному соглашению со странами Европы, Россией и Китаем. Ранее иранский МИД сообщил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков 10 мая посетит Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи ситуацию вокруг ядерного соглашения.

Израиль и Саудовская Аравия приветствуют…

Незамедлительно отреагировал министр обороны Израиля Авигдор Либерман, увидевший в решении США о выходе из сделки предзнаменование падение режима в Тегеране. "Президент Трамп, свободный мировой лидер, заявил сегодня режиму аятолл ясно и решительно: всё!… Иран сам является террористической сущностью, которая стремится к ядерному оружию. Это отважный лидерский шаг, который приведет к падению этого ужасного и жестокого режима", — написал Либерман в Twitter. Министр разведки Израиля призвал европейские страны вслед за США восстановить санкции против Ирана.

МИД Саудовской Аравии поддержал решение Трампа и заявил, что Иран "использовал снятие санкций для продолжения деятельности по подрыву стабильности в регионе, в первую очередь, для развития баллистических ракет и поддержки террористических группировок в регионе, а также режима Башара Асада в Сирии". Действия Трампа поддержали и ОАЭ.

…а Европейские лидеры сожалеют



Лидеры Франции, Германии и Британии в своем совместном заявлении с сожалением и беспокойством восприняли заявление Трампа о выходе США из иранского соглашения. Они подчеркнули, что сохраняют приверженность иранскому ядерному соглашению.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам, что Россия разочарована выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана, но это решение не стало сюрпризом.

МИД РФ заявил, что Москва глубоко разочарована решением США выйти из соглашения по иранской ядерной программе, США таким образом сводят политические счеты с Ираном.

"Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. По заявлению МИД, действия Вашингтона существенно нарушают соглашение, данное нарушение должна рассмотреть и квалифицировать Совместная комиссия участников соглашения.

ЕС после выхода США из ядерного соглашения с Ираном оставляет за собой право действовать, исходя из защиты своих интересов в сфере безопасности и экономики, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Не удалось отговорить



Выступлению Трампа предшествовали интенсивные контакты между лидерами и представителями стран-участников СВПД. Во вторник в Брюсселе прошла встреча замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи с представителями Германии, Великобритании и Франции, во время которой европейские страны заявили, что поддерживают ядерную сделку и готовы сохранить ее без США. Замглавы МИД Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что Тегеран готов к любой обстановке, складывающей вокруг сделки, и подготовил подобающий ответ, который будет соответствовать национальным интересам страны.

В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон в эфире британского телеканала Sky News даже заявил, что Трамп будет достоин Нобелевской премии мира, если решит вопросы Северной Кореи и иранского ядерного досье. Тот же Джонсон всячески пытался уговорить Трампа не выходить из сделки: в авторской статье, опубликованной в издании New York Times, Джонсон заявил, что отказ от соглашения по иранской ядерной программе будет ошибкой, так как это лучшая гарантия того, что Тегеран не получит ядерное оружие. Затем он дал интервью телеканалу Sky News, где повторил эту позицию. Кроме того, Джонсон, как ожидается, появится в любимой телевизионной программе президента США Дональда Трампа Fox & Friends, чтобы попытаться убедить его сохранить соглашение по иранской ядерной программе, об этом сообщило агентство Press Association.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео известил своих коллег из Франции, Великобритании и Германии, что Трамп не примет их предложения по усовершенствованию соглашения по ядерной программе Ирана.

В попытках сохранить США в сделке приняли участие даже бывшие дипломаты. Ранее издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщило, что Керри, глава госдепа США при Бараке Обаме и участник переговоров по иранской ядерной сделке, несколько раз за текущий год встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку. В ответ на это Трамп разразился тирадой в адрес Керри – как обычно, в Twitter.

Не за горами энергетический кризис



Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО и Отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников описал условную "апокалиптическую" картину развития событий. По его мнению, обострение ситуации может привести к возобновлению производства ядерного оружия в Иране. Иранцы, возобновив производство ядерное оружие, вызывают американцев на то, что американцы руками Израиля могут наносить какие-то удары по отдельным ядерным объектам Ирана. Соответственно, это вызывает ответную реакцию Ирана в Сирии, в худшем варианте они блокируют после ударов Израиля и США Ормузский пролив от любого судоходства и это вызывает скачок цен на нефть. Это приведет к энергетическому кризису", — заявил Сотников.

По его мнению, теперь у иранцев есть моральное и юридическое право выполнять любые действия по активности иранских военных в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Это приведет к конфликтной ситуации между Израилем и Ираном, а также между Ираном и США, добавил Сотников.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов заявил РИА Новости, что решение Трампа "подрывает доверие к США как к стране, которая заключает договор, а потом его отвергает, и к международному праву как таковому". По его мнению, такой шаг США подрывает всю систему международного права.

Следующая на выход – Великобритания?

Сотников не исключил, что США в итоге будут поддержаны Великобританией, несмотря на позицию Бориса Джонсона. По словам эксперта, сейчас будет оказываться мощное давление на США со стороны западноевропейских союзников. Неизвестно, насколько они преуспеют в этом.

Аналогичного мнения придерживается доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Владимир Юртаев. По его мнению, Великобритания может выйти из соглашения из солидарности в связи с "делом Скрипалей".

"Если будет эффект, "синдром Скрипалей" сработает, и за американцами в качестве благодарности (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй включится в этот процесс и потянет за собой Меркель и французского лидера – что возможно – именно это и предусматривалось – они поддержали американцев в деле Скрипалей и теперь, они (Великобритания – ред.) должны теперь вернуть США долг. Вот это сейчас наиболее вероятный вариант развития событий и наименее желательный с точки зрения здравого смысла", — заявил Юртаев. "В любом случае, Мэй может об этом подумать, о том, чтобы вернуть долг", — подчеркнул эксперт.

Не поняли стратегию Тегерана



По мнению Юртаева, США ожидали, что сейчас в отношениях с Ираном наступил период открытости и сближения двух стран. Юртаев отметил, что иранская история развивается циклически и предыдущий период сближения Ирана с США был в 50-70-е годы и сопровождался антироссийской риторикой. "Иранцы не демонстрируют явного дрейфа под звездно-полосатый флаг. Этого не произошло, хотя по всем расчетам этот период должен был начаться. Что-то изменилось в стратегии Тегерана, американцы этого не поняли. Это движение Трампа показывает, что американцы пытаются понять, что произошло… чтобы прояснить нюансы позиции, которую они не читают", — заявил эксперт. По его словам, на фоне обострения отношений Тегерана и Вашингтона сейчас наблюдается стабильный диалог между Москвой и РФ.

"Иранцы сейчас добавили красок на шахматное поле, где есть черные и белые клетки. Вероятно, они играют в какие-то новые… Американцы просто не понимают, что происходит", — заключил эксперт.

КНДР на очереди



В своем выступлении по поводу иранской ядерной сделки Трамп затронул мимоходом и тему саммита США-КНДР. Он сообщил, что место и время для его встречи с Ким Чен Ыном определены, а для согласования последних деталей в КНДР с минуты на минуту должен прибыть госсекретарь США Майк Помпео.

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон позже заявил, что выход Соединенных Штатов из соглашения с Ираном по ядерной программе посылает ясный сигнал КНДР о том, что Вашингтон не пойдет на заключение неадекватной сделки. По его словам, "президент хочет реальной сделки".