Постпред в Вене назвал реакцию Ирана на выход США из ядерной сделки мудрой

ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Тегеран проявил мудрость, воздержавшись от непродуманных заявлений и заявив о готовности изучить вопрос о существовании сделки без США, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Тегеран в этой ситуации проявил мудрость, воздержался от непродуманной реакции и заявил о готовности изучить вопрос о продолжении осуществления ядерной сделки без США — с Россией, Китаем и тремя европейскими державами. Так что дипломатическая работа в ближайшее время будет продолжена и, очевидно, что она будет чрезвычайно интенсивной", — сказал Ульянов.