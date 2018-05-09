ЭТА упустила шанс покаяться перед жертвами терроризма, заявил евродепутат

МАДРИД, 8 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Баскская террористическая организация ЭТА, заявившая о самороспуске, упустила исторический шанс покаяться перед своими жертвами, заявила РИА Новости евродепутат, общественный деятель и писатель Майте Пагазауртундуа (Maite Pagazaurtundúa).
Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись извиняться перед родственниками сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые стали жертвами терактов.
По мнению Майте Пагазауртундуа, родившейся в Стране басков, такое "половинчатое" извинение – ошибка. "ЭТА не воспользовалась исторической возможностью признать, что она не должна была убивать, что она развивала идею баскской национальной идентичности неприемлемыми способами", — заявила член фракции Альянс либералов и демократов за Европу Европейского парламента.
По мнению евродепутата, решение главной проблемы Испании на протяжении многих десятилетий стало возможным благодаря целой серии факторов – эффективным действиям правоохранительных и судебных органов, реформе Уголовного кодекса, международному сотрудничеству, изменению общественного мнения, повышенному вниманию к жертвам, упадку управления системы вербовки сторонников ЭТА, экономическим проблемам организации.
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года – во времена диктатуры Франсиско Франко, ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). Жертвами за всю историю существования, по официальным данным, стали 829 человек. Организации жертв терроризма заявляют, что в результате действий баскских террористов погибли более 850 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.