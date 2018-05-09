ЭТА упустила шанс покаяться перед жертвами терроризма, заявил евродепутат

МАДРИД, 8 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Баскская террористическая организация ЭТА, заявившая о самороспуске, упустила исторический шанс покаяться перед своими жертвами, заявила РИА Новости евродепутат, общественный деятель и писатель Майте Пагазауртундуа (Maite Pagazaurtundúa).

Второго мая стало известно, что террористическая организация ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении она извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые "не принимали прямого участия в конфликте". "Из-за ошибок и ошибочных решений жертвами ЭТА стали также люди, которые не участвовали напрямую в конфликте как в Баскских землях (Euskal Herria), так и за пределами… Мы знаем, что связанные необходимостью разного рода вооруженной борьбы наши действия нанесли ущерб гражданам и гражданкам, не несущих никакой ответственности. Мы также привели к причинению серьезного ущерба, что уже невозможно изменить. У этих людей и у их родственников мы просим прощения", — говорилось в заявлении.

Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись извиняться перед родственниками сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые стали жертвами терактов.

По мнению Майте Пагазауртундуа, родившейся в Стране басков, такое "половинчатое" извинение – ошибка. "ЭТА не воспользовалась исторической возможностью признать, что она не должна была убивать, что она развивала идею баскской национальной идентичности неприемлемыми способами", — заявила член фракции Альянс либералов и демократов за Европу Европейского парламента.

Кроме того, она назвала все происходившее в последнее время с объявлением о самороспуске "постановкой". "Само заявление о роспуске было постановкой. Они хотели как можно лучше задействовать пропаганду – сначала объявление, разоружение, роспуск", — заявила политик. "Роспуск ЭТА произошел через шесть лет после заявления об окончании террористической деятельности – это было сделано для легализации политических подразделений, с военной точки зрения они были уничтожены", — добавила она.

По мнению евродепутата, решение главной проблемы Испании на протяжении многих десятилетий стало возможным благодаря целой серии факторов – эффективным действиям правоохранительных и судебных органов, реформе Уголовного кодекса, международному сотрудничеству, изменению общественного мнения, повышенному вниманию к жертвам, упадку управления системы вербовки сторонников ЭТА, экономическим проблемам организации.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года – во времена диктатуры Франсиско Франко, ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). Жертвами за всю историю существования, по официальным данным, стали 829 человек. Организации жертв терроризма заявляют, что в результате действий баскских террористов погибли более 850 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

Подробнее о террористической группировке ЭТА читайте в справке РИА Новости>