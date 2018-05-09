Эксперт назвал возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном

КАИР, 9 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Выход США из соглашения с Ираном по ядерной программе приведет к обострению противостояния в Сирии с участием региональных сил, считает египетский эксперт, директор Исследовательского центра по безопасности Халед Окаша.

"Одним из результатов может стать и военное противостояние, такой сценарий подпитывает Израиль. Особенно, это касается сирийских территорий, по которым наносит удары Израиль", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, такие удары по сирийской территории смогут стать прелюдией к более широкому военному противостоянию.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна не допустит иранского военного присутствия на своих северных границах, даже если это приведет к боевым действиям.

По словам профессора политологии Каирского университета Мустафы ас-Сейида, Иран также может пойти на обострение в Сирии. "Я считаю, что Иран может пойти на эскалацию в сирийском кризисе, усилить поддержку движения "Хезболлах", а также подтолкнуть палестинское движение ХАМАС к такой позиции, которая осложнит все усилия по палестинскому урегулированию", — сказал египетский эксперт РИА Новости.

В целом, по словам эксперта, иранская ядерная программа не представляет никакой угрозы для США, а выход из ядерной сделки без какой-либо альтернативы для выхода из ситуации и является "глупостью".

"Для администрации США не может быть военного решения, особенно в условиях, кода Пентагон против военного противостояния с Ираном, да и Израиль не располагает достаточными возможностями для уничтожения всех иранских ядерных объектов", — сказал собеседник агентства.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и намерены ввести "самый высокий уровень" санкций против страны. При этом США намерены начать работу с партнерами для поиска "реального всеобъемлющего решения" проблемы угрозы со стороны Тегерана.

В ответ на решение Трампа президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется между Тегераном и "пятеркой" без США. По его словам, США никогда не придерживались взятых на себя обязательств, а Иран придерживался всех обязательств по ядерной сделке. Роухани также заявил, что поручил иранским ядерщикам быть готовыми в случае необходимости продолжить развитие ядерной промышленности без ограничений.