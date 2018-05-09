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"Уговаривают не носить ордена". Как встречают 9 Мая ветераны за рубежом

08:0009.05.2018
(обновлено: 08:06 09.05.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы. Архивное фотоВетеран Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Олег Ким. День Победы празднуют и за пределами России — в бывших республиках СССР и даже дальнем зарубежье: некоторые ветераны переехали туда вместе с семьями. РИА Новости рассказывает о боевом пути воинов Великой Отечественной из Латвии, Молдавии, Киргизии, Израиля и о том, как они встречают 9 Мая.

"Всех тогда вспомнил: семью, маму"

Почему 9 Мая для него праздник, 92-летний Вильгельм Владимирович Бернат из латвийского Даугавпилса объясняет просто: "Я остался жив, хоть дважды ранен, был в госпиталях. А на войну попал в самом конце — в 1944 году".

© Фото : Владимир ВеретенниковВильгельм Владимирович Бернат
© Фото : Владимир Веретенников
Вильгельм Владимирович Бернат

Окружающие ветерана люди тоже воспринимают 9 Мая как праздник. "Никаких особых противоречий нет. Я сам состою в латышском культурном обществе, пою в ретроансамбле, выступаю. Все вокруг — нормальный народ. В основном местные, и я тут родился. Все патриоты Даугавпилса, Двинска, и до войны так же было, все были патриотами", — рассказывает он.

По его признанию, самые яркие воспоминания у него остались о начале боевого пути. "Призван был в конце июля. Дали ППШ, показали только, как заряжать, стрелять, а в октябре — Рига уже была освобождена — отправили на передовую. В первый бой я шел без каски, в одной пилотке. Сказали: надо занять пустые окопы противника, немцы отступили, можно идти в полный рост. Мы и пошли. А тут как начали стрелять. Мне пилотку насквозь пробило, ранило в голову, осколками кость задело. Очухался — пилотка лежит рядышком, кровь течет по лицу. Всех тогда вспомнил: семью, маму, детство", — говорит ветеран.

День Победы он собирается провести по уже сложившейся традиции: "У нас будет большой праздник в Даугавпилсе, будем идти колонной, вспоминать павших героев".

Разведчик и связной

Еще один житель Даугавпилса Анатолий Гаврилович Гунарь — живая легенда. Родился и встретил войну на Украине. Отца забрали на фронт, мать расстрелял карательный отряд оккупантов. Маленький Толик ушел в партизаны — стал разведчиком и связным.

Акция Бессмертный полк в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В Ереване в День Победы в третий раз пройдет акция "Бессмертный полк"

"Как я могу относиться к 9 Мая? С большим почтением. Лучшего праздника для меня не существует. Мы выжили и победили. Это такая радость. <…> Когда нас освободила из оккупации Красная армия, мы салютовали — стреляли вверх, всем партизанским отрядом. Вспоминали вкус крови на губах, как жили без соли, как спали на еловых ветках", — говорит он.

Партизанский отряд, как и полагается, формировался стихийно. "Военнослужащих принимали. Они, честно говоря, воевали лучше, чем местные. От них пользы было больше, все-таки в армии служили, подготовку имели", — рассказывает бывший разведчик.

© Фото : Владимир ВеретенниковАнатолий Гаврилович Гунарь
© Фото : Владимир Веретенников
Анатолий Гаврилович Гунарь
"Это кровью заработано!"

Маленький партизан не раз мог погибнуть. "Однажды нас немцы загнали на торфяное болото. Держали там 13 суток, потом сняли оцепление. Решили, что мы без еды все поумирали. А я в это время шесть или семь раз ночью мимо часовых проползал в свое родное село. И другие ползали — в свои села. Нам там давали кто хлеба кусок, кто — луковицу, кто — вареной картошки, кто — соленое сало или мясо. Почему в свои села? Чужим не давали, боялись, что донесут полицейским и расстреляют за помощь партизанам. Еще ягоды собирали", — рассказывает ветеран.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Медведчук: отказ властей Украины отмечать 9 Мая усилит раскол в обществе

Во время выполнения очередного задания — мальчика послали с донесением в соседний отряд — его схватили. Били, но оставили в живых. "Сказали: еще успеем тебя повесить или расстрелять. А когда наши, партизаны освободили населенный пункт, где тюрьма была, заходят в камеру:сть тут кто живой? А ты кто, партизан?— спрашивают. — Тогда беги на площадь — там митинг по случаю освобождения", — вспоминает Анатолий Гаврилович Гунарь.

© Фото : из личного архиваАнатолий Гаврилович Гунарь (в центре)
© Фото : из личного архива
Анатолий Гаврилович Гунарь (в центре)

Предложения "подкорректировать" историю его возмущают: "По радио тут поговаривают — чтобы мы ордена не носили! Как не носить, если это кровью заработано! Это давали за заслуги! Как не носить медаль "За победу над Германией", если благодаря этой победе мы живы? Да и надеваем мы ордена и медали редко — раз-два в год, на день освобождения Даугавпилса и на День Победы".

"Что это за железки?"

Семен Семейный родился в Белоруссии. На фронт попал уже в 1945-м, под конец войны, затем дослуживал — "за себя и за того парня". Родившиеся в 1926-1927 годах после окончания Великой Отечественной проходили срочную службу. "С 1990-х живу в Израиле. Я председатель совета ветеранов нашего города. Будет возложение венков к монументу у нас в городе, потом торжественный вечер. Фронтовиков осталось всего четверо и три инвалида, а было, когда я приехал, 95 человек", — говорит он.

Георгиевские ленточки. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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В Молдавии 9 мая отметят День Победы и День Европы

По его словам, с 1990-х годов ветеранам из бывшего Советского Союза удалось многое изменить в восприятии Израилем Второй мировой войны. "Окружающие сначала не понимали, почему мы с орденами, медалями выходим. Дескать, что это за железки. А потом возникло уважение, стали уступать в автобусах места. И школьники в этот день возлагают цветы к монументу", — отмечает ветеран.  

"Ждет, чтобы его кто-то навестил"
Мероприятия в честь Дня Победы в Украине
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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День Победы для украинцев оказался важнее Дня независимости, показал опрос

Девяносточетырехлетний Жаманкулов Кошкоро из поселка Суусамыр Чуйской области Киргизии воевал на Ленинградском и Третьем Белорусском фронтах, кавалер ордена Отечественной войны. В 18 лет, в 1943-м, он, минометчик, участвовал в боях за Великие Луки. Два его товарища по минометному расчету были убиты, Жаманкулов продолжил вести огонь и в одиночку оттеснил противника. 

Несколько лет назад он с удовольствием в День Победы встречался с сельчанами, радовался, когда к нему приходили дети.

CC0 / Ассоциация общинных СМИ / Чурок Калдарбекова / Жаманкулов Кошкоро из поселка Суусамыр Чуйской области Киргизии с односельчанами
CC0 / Ассоциация общинных СМИ / Чурок Калдарбекова /
Жаманкулов Кошкоро из поселка Суусамыр Чуйской области Киргизии с односельчанами

"На 70-летие Победы все посещали нас, глава области, местная администрация. Но вот уже три года никого нет. А он еще болеет, не встает. Лежит сейчас, ждет, чтобы его кто-то навестил", — сетует дочь ветерана, 63-летняя Гульнар Кошкораева.

"20 лет парадов не было"

Жителю Кишинева Владимиру Войцеховичу 94 года. "Двадцать второго июня мы, школьники, вступили в истребительные отряды, мне было 17 лет и один месяц. А потом нас влили в воинскую часть. Участвовал солдатом в Смоленском сражении, получил первое ранение. Защищал Москву тоже солдатом. После второго ранения меня направили в Гурьевское пехотное училище. На защиту Сталинграда поехал в звании лейтенанта, а затем — Ясско-Кишиневская операция, там тоже были кровопролитные бои. Освобождал Румынию, Болгарию, Югославию. На Параде Победы в 1945-м прошел в парадном строю в составе сводного полка Второго Украинского фронта", — рассказывает он.

© Sputnik / Alexandr OsmatescoВетеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской, Московской битв, Ясско-Кишиневской операции Владимир Войцехович
© Sputnik / Alexandr Osmatesco
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской, Московской битв, Ясско-Кишиневской операции Владимир Войцехович

После этого масштабных торжеств по случаю капитуляции нацистской Германии долго не было. "Двадцать лет никаких парадов, двадцать лет фронтовики строили, восстанавливали разрушенное войной хозяйство. А через двадцать лет пошли новые парады", — говорит ветеран.

 

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