Путин и премьер Армении провели телефонный разговор

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян во время интервью в Национальном собрании Армении. 30 апреля 2018

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян во время интервью в Национальном собрании Армении. 30 апреля 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Добавляется, что во время телефонного разговора президент РФ поздравил Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении и пожелал ему успехов на этом посту.

Кроме того, собеседники обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений. Подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.