Польша и Прибалтика "занервничали" из-за российских танков, пишут СМИ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Военное руководство Польши и стран Балтии обеспокоено отставанием пехотных противотанковых систем от новейших российских танков и бронетехники, пишет National Interest.

Издание отмечает, что большинство противотанковых вооружений в армиях стран "Восточного фланга" НАТО устарели. Понимание данного факта присутствует и у руководства этих государств. Так, Варшава пытается найти замену имеющимся у нее РПГ-76 "Комар" и РПГ-7. При этом Польша, как и страны Балтии, располагает шведскими гранатометами "Карл Густав".

Армии этих стран имеют на вооружении некоторые более современные образцы противотанковых вооружений, но и они нуждаются в модернизации. В числе возможных замен издание называет американский гранатомет Airtronic PSRL-1, испанские Instalanza C90 и С100 и немецкий Panzerfaust 3.

Издание отмечает, что большинство противотанковых систем в армиях Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогут противостоять новейшим версиям российских танков. Причина этого кроется в том, что они оснащены системами активной защиты и модулями динамической противокумулятивной защиты, которые с высокой вероятностью сумеют выдержать поражения большинством ручных гранатометов и противотанковых управляемых ракет.