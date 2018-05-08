ЕС увеличит службы пограничной и береговой охраны до десяти тысяч человек

БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Численный состав Европейской службы пограничной и береговой охраны (ЕСПБО) будет увеличен до 10 тысяч сотрудников, заявил во вторник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

ЕСПБО, заработавшая с октября 2016 года, структурно включает в себя агентство по управлению внешними границами ЕС — Frontex с расширенными полномочиями, а также национальные структуры стран-членов ЕС, ответственные за пограничный контроль. Основной функцией ЕСПБО является содействие в охране внешних границ ЕС. Первоначально кадровый состав службы был определен в 1,5 тысячи сотрудников. Создание ЕСПБО Еврокомиссия предложила в качестве ответной меры на миграционный кризис в ЕС.

"У нас на территории в 5,5 миллиона квадратных километров 12 тысяч 150 офицеров, которые охраняют наши внешние границы совместно с таможенниками и полицейскими стран-членов ЕС. Мы увеличим это число до 10 тысяч сотрудников. И стоимость этого значительная – 33 миллиарда евро", — сказал Юнкер, выступая в парламенте Валлонии, франкоязычного региона Бельгии.