ЕС увеличит службы пограничной и береговой охраны до десяти тысяч человек

БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Численный состав Европейской службы пограничной и береговой охраны (ЕСПБО) будет увеличен до 10 тысяч сотрудников, заявил во вторник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"У нас на территории в 5,5 миллиона квадратных километров 12 тысяч 150 офицеров, которые охраняют наши внешние границы совместно с таможенниками и полицейскими стран-членов ЕС. Мы увеличим это число до 10 тысяч сотрудников. И стоимость этого значительная – 33 миллиарда евро", — сказал Юнкер, выступая в парламенте Валлонии, франкоязычного региона Бельгии.